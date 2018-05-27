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16:13 27 مايو/ أيار 2018
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    قوات التحالف العربي في اليمن

    بعد رسالة الأمير... زيارة كويتية عاجلة للسعودية بسبب القوات في اليمن

    © REUTERS / Faisal Nasser
    العالم العربي
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    غادر وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الكويت، اليوم الأحد، 17 مايو/أيار، متوجها إلى السعودية.

    أمير الكويت في القمة العربية
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    أمير الكويت يحذر من "تهديد مباشر" ويطالب الجيش بالاستعداد
    ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد غادر وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الكويت، اليوم، متوجها إلى السعودية، لتفقد القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

    كما قالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية في بيان اليوم "إن الزيارة تأتي أيضا لتهنئة القوات الكويتية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

    وأشارت إلى أنه يرافق الشيخ ناصر صباح الأحمد في هذه الزيارة، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، ووفد عسكري رفيع المستوى.

    يأتي ذلك، بعد أيام من مطالبة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، كافة قطاعات القوات المسلحة، بالحذر والاستعداد التام للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ووجه رسالة إلى القوات في اليمن.

    وهنأ الأمير القوات المسلحة بحلول شهر رمضان، متابعا: "ننتهز هذه المناسبة لتوجيه التهنئة والتحية لجنودنا البواسل إخوانكم الذين يقفون في جبهة القتال، للمشاركة في الدفاع عن أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومشاركة إخوانهم في قوات التحالف للدفاع عن الشرعية في الجمهورية اليمنية، سائلين المولى تعالى أن يحفظهم بحفظه وعنايته".

    انظر أيضا:

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