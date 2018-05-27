أولى طائرات الجسر الجوي السعودي تصل "سقطرى" اليمنية

وصلت إلى مطار جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة قرب خليج عدن، اليوم الأحد 27 مايو / أيار، أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي السعودي، لمساعدة المتضررين جراء إعصار "ماكونو".

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، عبد الله الربيعة، قوله إن المركز "سير أولى طائرات الجسر الجوي، والتي تحمل على متنها خيم وأغطية وملابس وطرود غذائية، إضافة إلى فريق مختص من المركز للإشراف على توزيع هذه المواد في سقطرى".

© AFP 2018 / KHALED FAZAA "ماكونو" يغرق جزيرة سقطرى اليمنية... فقدان 16 شخصا ودعوات لدول التحالف لإنقاذها

وقام المركز بتجهيز وتوفير أطنان من المواد الإغاثية العاجلة لأهالي الجزيرة، الذين يعانون من نقص هذه المواد، خاصة بعد مرور الإعصار بالجزيرة، قبل عدة أيام.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أرخبيل سقطرى، محافظة منكوبة، وذلك عقب الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار "ماكونو"، الذي ضربها، الأربعاء الماضي، وتسبب في مقتل 5 أشخاص، وفقدان أكثر من 40، فضلاً عن غرق وجنوح 7 سفن.

وتسبب الإعصار في انقطاع الاتصال مع أغلب مناطق الجزيرة، وأدى تدفق السيول إلى إغلاق الطرق، فيما قامت عدد من المنظمات الإنسانية بإجلاء مئات العائلات من مدينة حديبو الساحلية، عاصمة محافظة سقطرى.