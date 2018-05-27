قطر وتركيا تقدمان مساعدات بمليون دولار إلى اليمن

وقعت منظمة الهلال الأحمر التركي ومؤسسة قطر الخيرية، اليوم الأحد 27 مايو / أيار، بروتوكول تعاون من أجل التبرع بمبلغ إجمالي قدره مليون دولار أمريكي لليمن، كمساعدات إنسانية.

ذكر موقع "ميدل إيست مونتيور"، أن رئيس الهلال الأحمر التركي كيرم كنيك، ورئيس مؤسسة قطر الخيرية فيصل الفيحاء وقعا بروتوكول التعاون خلال حفل أقيم في مكتب رئاسة الهلال الأحمر في إسطنبول.

© Sputnik . محلل جنوبي يوضح كيف سيطر حزب الإصلاح على الرئاسة في اليمن

وسيتم تنفيذ مشروعين في اليمن، كجزء من البروتوكول، وقال كنيك، إنه أولا سيتم التبرع بمبلغ مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية.

وتابع رئيس الهلال الأحمر التركي ثانيا، سيتم إنشاء مركز للمعالجة التنظيرية في الجهاز الهضمي في مستشفى باليمن.

وقال فيصل راشد الفيحاء: "سنواصل دعم الهلال الأحمر لمشاريعه في اليمن التي ستلبي الاحتياجات الغذائية، ولا سيما احتياجات المستشفيات".

وفقا للأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية أو حماية.

وعانى اليمن الفقير من النزاع منذ عام 2014، عندما سيطرت أنصار الله "الحوثيين" على مناطق يمنية، بينها العاصمة صنعاء.