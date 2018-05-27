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    احتجاجات تعم البلاد ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عشية الذكرى الـ 70 لـ النكبة ، شرق غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018

    غزة تعلن إطلاق أسطول قوراب بحرية لكسر "الحصار الإسرائيلي"

    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    العالم العربي
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    يطلق قطاع غزة بعد غد الثلاثاء 29 مايو / أيار، أسطولا من القوارب الصغيرة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 12 عاما للقطاع.

    وقال صلاح عبد العاطي، عضو اللجنة الفلسطينية المكلف بكسر الحصار، في مؤتمر صحفي في مدينة غزة اليوم الأحد نقله موقع "ميدل إيست مونتيور": "ستحمل هذه الرحلة آمال وأحلام الشعب الفلسطيني من أجل الحرية".

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
    © AP Photo / Tsafrir Abayov
    الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة
    وتابع، إن السفينة الأولى ستبحر صباح يوم الثلاثاء، مع وجود عدد من الجرحى والمرضى على متنها، ولم يحدد عضو اللجنة الفلسطينية المحطة الأولى للسفينة.

    وبحسب عبد العاطي، فقد قامت القوات الإسرائيلية بمهاجمة القوارب والسفن التي كانت تحاول كسر الحصار الإسرائيلي على غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

    ودعا السلطة الفلسطينية في رام الله إلى رفع "العقوبات المفروضة على شعب غزة؛ لتعزيز صمودهم وتخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار".

    كما ناشد المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى المنظمات غير الحكومية الدولية؛ لتوفير الحماية لسفن مكافحة الحصار.

    ويتزامن انطلاق "أسطول غزة"، يوم الثلاثاء، مع الذكرى الثامنة لهجوم إسرائيلي على أسطول "مافي مرمرة" التركي أو ما يسمى بأسطول الحرية، حيث قتل تسعة ناشطين أتراك عندما هاجمت البحرية الإسرائيلية السفينة في المياه الدولية. 

    وتسبب الحادث في أزمة سياسية بين تركيا وإسرائيل، انتهت عندما وافقت الأخيرة على الشروط التركية لتطبيع العلاقات، بما في ذلك تقديم الاعتذار وتعويض عائلات الضحايا.

    انظر أيضا:

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    أحداث غزة, أخبار اسرائيل, حماس, فلسطين, حماس, قطاع غزة, اسرائيل, فلسطين
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