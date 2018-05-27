مصدر عسكري سوري يكشف من قام بأعمال سرقة إحدى المناطق المحررة مؤخرا

أكد مصدر عسكري سوري أن العناصر التي ظهرت في صور ومقاطع فيديو أثناء تنفيذهم أعمال سرقة إحدى المناطق المحررة مؤخرا ليسوا جنودا، مشيرا إلى أنهم أشخاص مطولبين لدى السلطات الأمنية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت الوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم الأحد 27 مايو / أيار قوله: "توضيحا لما تم تداوله من صور وفيديوهات حول إلقاء القبض على عناصر يدعون أنهم من الجيش السوري أثناء قيامهم بسرقة إحدى المناطق التي تم تحريرها مؤخرا".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy بالفيديو... أنفاق "داعش" في اليرموك جنوب دمشق بقبضة الجيش السوري

وقال المصدر "تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن من ظهروا في هذه الصور هم ليسوا جنودا من المؤسسة العسكرية على الإطلاق ولا ينتمون إليها وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة".

وكانت بعض الصور ومقاطع الفيديو انتشرت في الأيام القليلة الماضية توضح عناصر زعم أنها من الجيش السوري أثناء سرقتهم البيوت والمحال التجارية في مناطق جرى تحريرها مؤخرا من قبضة الإرهابيين جنوبي دمشق.

وأعلن الجيش السوري تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوبي دمشق، الاثنين الماضي، من قبضة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الإرهابي.

وقال الجيش في بيانه إن إحكام السيطرة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك إنجازٌ تنبع أهميته من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية وإثبات قدرة جيشنا الباسل على الحسم الناجز في مواجهة الإرهاب الممنهج والمدعوم من قوى إقليمية ودولية إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملا".