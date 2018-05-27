الأمن السوري يعثر على معمل لتصنيع القذائف جنوب حماة

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن فرق الهندسة في الجيش قامت بتفكيك نحو500 لغم زرعها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ضمن منطقة السطحيات، جنوب شرقي حماة، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي إليها بعد إخراج الإرهابيين وعوائلهم من ريفي حماة وحمص.
ونص الاتفاق على إخراج عدد من المسلحين الرافضين للتسوية وعوائلهم باتجاه الشمال السوري بعد تسليم للسلاح الثقيل والمتوسط، بالإضافة لخرائط توزع الأنفاق والألغام والعبوات الناسفة مع بقاء من يريد من المسلحين ضمن مناطقهم وبقراهم بعد تسوية أوضاعهم.
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