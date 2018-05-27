الأمن السوري يعثر على معمل لتصنيع القذائف جنوب حماة

قال مصدر عسكري سوري إن القوى الأمنية عثرت أثناء تمشيطها لبلدة عقرب، جنوبي حماة، على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها في استهداف مدنيي البلدات والقرى المجاورة.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن فرق الهندسة في الجيش قامت بتفكيك نحو500 لغم زرعها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ضمن منطقة السطحيات، جنوب شرقي حماة، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي إليها بعد إخراج الإرهابيين وعوائلهم من ريفي حماة وحمص.

© Sputnik . Morad Saeed الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

وجرى في وقت سابق من الأسبوع الماضي إخراج نحو 13.4 ألف مسلح من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي باتجاه الشمال السوري على خلفية اتفاق بين الحكومة السورية وممثلين عن الجماعات المسلحة، برعاية روسية.

ونص الاتفاق على إخراج عدد من المسلحين الرافضين للتسوية وعوائلهم باتجاه الشمال السوري بعد تسليم للسلاح الثقيل والمتوسط، بالإضافة لخرائط توزع الأنفاق والألغام والعبوات الناسفة مع بقاء من يريد من المسلحين ضمن مناطقهم وبقراهم بعد تسوية أوضاعهم.