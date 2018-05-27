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20:47 27 مايو/ أيار 2018
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    نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار

    المتحدث باسم الحركة الشعبية في جنوب السودان: مفاوضات أديس أبابا فشلت

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    أكد مناواء بيتر فاكوث، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح ريك مشار، أن جولة المفاوضات الأخيرة لم تحقق أي نتائج ايجابية، وأنه من المنتظر عقد جولة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

    وقال ممثل الحركة الشعبية في مفاوضات السلام بأديس أبابا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "الإيجاد" تقدمت بمبادرة جديدة لإقامة السلام في جنوب السودان تتضمن بندي تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، وتم رفض تلك المبادرة من جانب الحركة الشعبية المعارضة، التي اعتبرت أن هذا المقترح يبقي على النظام القائم، الذي تسبب في كل تلك المشاكل.

    رئيس جنوب السودان سلفا كير
    © AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER
    تاريخ "الحركة الشعبية لتحرير السودان" من الانشقاق حتى "إعلان القاهرة"
    وأضاف فاكوث، أن مقترح "الإيجاد" حدد تقاسم السلطة على المستوى المركزي، وأعطى السلطة القائمة 55 في المئة، والمعارضة 45 في المئة.

    واعتبرت الحركة الشعبية أن مبادرة تقسيم السلطة بتلك النسب سوف يزيد من سيطرة السلطة القائمة، التي فشلت في إدارة البلاد خلال السنوات الماضية ويؤدي إلى تدهور الأوضاع وتعقدها بصورة أكبر من ذي قبل.

    وتابع المتحدث باسم الحركة الشعبية، أن المعارضة طرحت نظام الحكم الفيدرالي  في المرحلة الانتقالية وهو ما لم يتم مناقشته على مايبدو، علاوة على ذلك فإن الحكومة في العاصمة "جوبا" نقضت كل الاتفاقات وقامت بعمل تقسيم إداري جديد أوصل عدد الولايات إلى 32 ولاية يدلا من 10 ولايات في الاتفاق السابق.

    وجاءت الولايات الجديدة عن طريق قيام الحكومة بنزع أراضي من باقي مناطق جنوب السودان، وأعطت ما يقرب من 43 في المئة، من أراضي جنوب السودان إلى قبيلة "الدنجا" وهى قبيلة  الرئيس سلفاكير.  

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار جنوب السودان, الحركة الشعبية لتحرير السودان, رياك مشار, جوبا, جنوب السودان
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