تسجيل
22:18 27 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    جبهة النصرة

    "النصرة" تقتل مسلحا تركيا أمام زوجته الروسية عقب وصوله إلى إدلب

    © REUTERS / ALAA AL-FAQIR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن عناصر الجهاز الأمني لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة المحظور في روسيا)، قاموا بقتل مسلح من أصول تركية أثناء تواجده مع زوجته وأولاده في سوق مدينة سلقين بريف إدلب.

    وأضاف المصدر أن مسلحو الهيئة برروا عملية القتل بأن المستهدف يتبع الخلايا النائمة المنتشرة في المدينة والمبايعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

    ريف حماة السورية
    © Sputnik . basel shartouh
    الجيش السوري يحبط تسللا لـ"جبهة النصرة" شمال حماة
    وقام عناصر الجهاز الأمني بترك جثة القتيل التركي في السوق، قبل أن يقتادوا زوجته الروسية وأولاده إلى جهة مجهول.

    وإثر الحادثة، عزز مسلحو "جبهة النصرة" من انتشارهم في مدينة سلقين، بعدما استنفرت جميع عناصرها ومقارها، كما أغلقت جميع الطرق داخل المدينة وفي محيطها، مع بقاء نقطتين للدخول والخروج تحسبا لأي تطور أمني يمكن أن يسوقه مقتل المسلح.

    وأشار المصدر المحلي لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحو "النصرة" قاموا خلال الأيام الماضية باعتقال أكثر من 20 مسلحا من مسلحي مخيم اليرموك الذين تم نقلهم إلى محافظة إدلب مؤخرا.

    وتشهد محافظة إدلب سلسلة من الاغتيالات والانفجارات التي تطال مقار وأمراء وقادة في التنظيمات المسلحة، على خلفية الاقتتال الدائر والمستمر فيها.

    ويسود المحافظة وريفها انفلات أمني واسع يثير مخاوفا شديدة بين المدنيين، وخاصة لعدم تبني أي جهة مسؤوليتها عما يجري من اغتيالات وتفجيرات بسيارات مفخخة.

    انظر أيضا:

    "قسد": المخابرات التركية تساعد جبهة النصرة على السيطرة على إدلب وريف حلب الغربي
    "النصرة" تحضر بالتعاون مع "الخوذ البيضاء" استفزازات في إدلب باستخدام مواد كيميائية
    بالفيديو... هكذا بدت معاقل "النصرة" في ريف إدلب بعد تحريرها
    تصفية "النصرة" في إدلب تقضي على أحلام أردوغان حتى في عفرين
    الجيش السوري يبدأ بتصفية مجموعة جبهة "النصرة" في محافظة إدلب
    الدفاع الروسية: الجيش السوري يحاصر مجموعة من مسلحي "النصرة" شرقي إدلب
    سوريا: انهيار الورقة التركية في دعم "النصرة" والجيش يحسم في إدلب
    خبير: انهيار الورقة التركية في دعم "النصرة" والجيش السوري يحسم في إدلب
    الكلمات الدلالية:
    اقتتال الفصائل المسلحة في إدلب, جبهة النصرة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الجرس الأخير - الاحتفال بآخر يوم في المدرسة في موسكو
    من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك