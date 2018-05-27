الحوثي: يستحيل على التحالف حسم معركة الساحل الغربي

قال زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، إن معركة الساحل الغربي لليمن اتخذت بقرار أمريكي.

وأوضح الحوثي، أنه يستحيل على التحالف العربي بقيادة السعودية أن يحسمها المعركة.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأحد: "معركة الساحل اتخذت بقرار أمريكي. من يدير المعركة في الميدان هم ضباط سعوديون وإماراتيون مرتبطون بغرف عمليات يديرها الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني".

© AP Photo / Mary Altaffer مندوب السعودية في مجلس الأمن: مليشيا الحوثي تنكل باليمنيين

وأضاف الحوثي "العدو يستطيع أن يفتح معركة في الحديدة، لكن يستحيل عليه أن يحسمها".

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، أن قواتها الموالية لجماعة أنصار الله، قتلت العشرات وجرحت المئات من القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بعمليات نوعية في جبهة الساحل الغربي خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع بصنعاء على لسان مصدر مسؤول عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن العمليات تسير في عدة محاور منها شمال الخوخة وحيس وحرض، وإن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التنكيل بالعدو بالغارات المفاجئة شمال حيس، بالتوازي مع التصدي لزحف في الخط الساحلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إحراق الآليات بعتادها وتجهيزاتها وسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الغزو والاحتلال، عبر تنفيذ تكتيك عسكري يستنزف ويشتت قوى الغزاة والمحتلين".