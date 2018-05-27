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00:34 28 مايو/ أيار 2018
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    الحياة اليومية في دمشق، سوريا

    سوريا تبدأ بإعادة الإعمار بإمكانياتها الذاتية وتمويل حكومي

    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
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    تواصل الحكومة السورية نشاطها في إعادة إعمار المناطق التي حررها الجيش الوطني بتخصيص المزيد من الأموال بهدف ترميم وبناء البنى الأساسية تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية إلى كل أنحاء البلد.

    وذكرت وكالة "سانا" أن الحكومة السورية خصصت في جلستها التي عقدت اليوم الأحد مبلغ 50 مليار ليرة سورية لدعم البنية الأساسية وتأهيل البنى التحتية وعودة مؤسسات الدولة إلى المناطق المحررة، وذلك بعد أن كانت رصدت في وقت سابق مبالغ لنفس الهدف في مناطق متفرقة.

    جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا
    © Sputnik . Mohamed Maarof
    رئيس اتحاد عمال سوريا: إعادة الإعمار ستتم بأيد سورية ولسنا بحاجة إلى أحد
    وكلف مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم وزارة السياحة بإنجاز الخارطة الاستثمارية السياحية والعمل على إعادة تأهيل واستثمار المشاريع السياحية في المناطق المحررة وتأهيل وتدريب الكادر البشري العامل بالقطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

    وطلبت الحكومة من كل الوزارات تشكيل فرق عمل وهيئات متخصصة بالاستثمار تقوم بوضع رؤية استثمارية تتلاءم مع توجهات الوزارة وبما يشكل رافدا رئيسيا للخارطة الاستثمارية على المستوى الوطني وداعما لعمل هيئة الاستثمار.

    ووافق المجلس على معالجة مشاريع العقود المبرمة بين الجهات العامة والقطاع الخاص بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ من خلال التنسيق بين الوزارة المعنية ووزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بحيث يتم ترتيب أولويات المشاريع ووضعها على قائمة التنفيذ للأعوام 2018 و2019 و2020.

    يذكر أن إعادة الإعمار في المناطق والمحافظات التي تم تحريرها مثل حلب ودير الزور كانت قد انطلقت بعد أن استعادها الجيش السوري بشكل مباشر وبتمويل حكومي محلي، وتشهد كل من محافظات حلب ودير الزور وغيرها من المناطق المحررة عودة الحياة والحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية بشكل تدريجي.

     

    انظر أيضا:

    رئيس اتحاد عمال سوريا: إعادة الإعمار ستتم بأيد سورية ولسنا بحاجة إلى أحد
    كوتس: روسيا وإيران باقيتان في سوريا مع ضمان نشر قواعد عسكرية وعقود إعادة الإعمار
    اقتصادي سوري: ثلاثة تحديات أساسية تواجهها سوريا في إعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد
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    سوريا ترحب بمبادرات الدول التي لم تنخرط بالعدوان عليها للمساهمة في إعادة الإعمار
    إعادة الإعمار في سوريا بدأت
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إعادة الإعمار في سوريا, الحكومة السورية, سوريا
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