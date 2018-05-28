سقوط طائرة غزاوية بدون طيار داخل إسرائيل

قالت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، في الساعات الأولى من يوم الأثنين 28 مايو / أيار، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت طائرة بدون طيار تحمل متفجرات الأسبوع الماضي، من القطاع إلى داخل إسرائيل.

وأفادت الصحيفة على لسان المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أن الطائرة بدون طيار الفلسطينية التي حملت متفجرات وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية قبل عدة أيام من القطاع، وسقطت في مناطق مفتوحة، ولم توقع أية إصابات تذكر.

أكدت الصحيفة أن الطائرة سقطت قبل عدة أيام في مستوطنة شعار هنيجف المحاذية لشمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات، ومن المرجح أنها أطلقت من شمال القطاع، حيث نقلت الصحيفة على لسان الجنرال، رونين منليس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس المسؤولة عن إطلاق الطائرة بدون طيار، باعتبارها المسؤولة عن إدارة القطاع، وأن هذا العمل هو عمل إرهابي يستحق الرد.