إسبانيا تحقق في قضية "استعباد جنسي" لعاملات عربيات في مزارع الفراولة

أمر المدعي العام الإسباني، بفتح تحقيق رسمي بشأن قضية الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهم في حقول الفراولة.

ووفقا لصحيفة "الإسبانيول"، فجرت الصحافة الإسبانية بالصوت والصورة القضية التي وصفت بالصادمة، وعرفت بـ"الاستعباد الجنسي لخادمات مغربيات".

وصرحت مجموعة من الخادمات، بتعرضهن للاستغلال الجنسي، وأن بعض أرباب العمل في مزارع الفراولة يفرضون عليهن ممارسة الجنس لضمان الاستمرار في العمل.

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ومن جانبها، عبرت الحكومة المغربية عن متابعتها للقضية، ووفقا لوكالة " هسبرس "، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة منشغلة بكل ما يمس كرامة المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.

وأوضح الخلفي أن البرلمان دعا لفتح تحقيق، مؤكداً على أن المغرب "لا يمكن أن يقبل بشيء فيه مساس بكرامة المغربيات".

وطالب محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، البرلمان المغربي بإيفاد لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية ومعاينة ظروف عمل 17 ألف عاملة مغربية.

وتعمل في حقول الفراولة الإسبانية، المئات من العاملات المغربيات، وتشترط الجهات الإسبانية المعنية، أن تكون العاملة المغربية صاحبة تجربة مهنية في جني الفراولة، ولديها القدرة البدنية على ممارسة هذا العمل، كما يتعين أن تكون متزوجة ولديها أطفال.