القبض على قاتل مسؤول سعودي قبل أدائه العمرة

ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، القبض على قاتل رئيس المجلس البلدي في بريدة، الدكتور إبراهيم الغصن.

وكانت شرطة مكة، تلقت معلومات عن قدوم الجاني عن طريق إحدى شركات العمرة، وتوقع تأديته للعمرة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

© AP Photo / مقتل 4 بريطانيين في السعودية خلال رحلة من مكة إلى المدينة

ووجه مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء فهد مطلق العصيمي، تحريات وبحث مكة المكرمة بمتابعة الجاني، وجمع المعلومات عن مكان تواجده، ونجحت في تحديد موقعه ورصده، وتأكد توَاجده داخل أحد الفنادق بالمنطقة المركزية، وأنه كان يستعد لأداء مناسك العمرة.

وتم القبض على الجاني وإيقافه، وإشعار جهة الاختصاص.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، فإن قاتل إبراهيم الغصن هو عاطل عن العمل، وكان يعمل بائع أحذية في سوريا، قبل هجرته إلى ألمانيا، وقدم بتأشيرة عمرة، ووصل إلى أرض المملكة يوم 28/ 8/ 1439هـ إلى المدينة المنورة، ثم توجه بعدها لمنطقة القصيم (بريدة)، وكان مبيت النية لقتل الدكتور الغصن قبل قدومه.

أشارت المعلومات إلي أن القاتل على علاقة وتواصل مع زوجة المقتول "سورية الأصل"، ورتبت له الدخول للمنزل والشروع في قتله.

وأقرت زوجة المجني عليه ومعها شريكها سوري الجنسية (أعمارهما في العقد الرابع من العمر) بما نسب إليهما من اتهامات، وتخطيطهما لجريمتهما وتنفيذها، والاعتداء على المجني عليه بداخل منزله، ومن ثم نقله والتخلص منه، ومحاولتهما إخفاء معالم فعلتهما والفرار إلى خارج البلاد.

وعثر على الراحل إبراهيم الغصن مقتولا في أحد المستودعات، بمنطقة بريدة.