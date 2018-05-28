منع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل من مشاهدة مباريات كأس العالم

ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن أردان قوله، "لا أنوي السماح لأعضاء حركة حماس المعتقلين في سجوننا بالتمتع (بمشاهدة) مباريات كأس العالم في حين أن هناك رهائن إسرائيليين وجنودا في قطاع غزة".
وقال الوزير إنه طلب من إدارة السجون الإسرائيلية "ممارسة الضغط" على عناصر حماس المسجونين.
ووفقا لـ"فرانس برس"، قال الوزير إن السجناء الذين "يؤيدون الارهاب لا يمكنهم الاستمتاع بمسابقة رياضية تجمع الشعوب".
ويُعتقد أن حماس تحتفظ برفات الجنديين الإسرائيليين أورن شاوول وهدار غولدين الذين قتلا في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 2014.
وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
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