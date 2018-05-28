منع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل من مشاهدة مباريات كأس العالم

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان، الأحد، أنه ينوي منع السجناء الفلسطينيين المنتمين لحركة حماس من متابعة نهائيات كأس العالم المقبلة عبر شاشة التلفزيون.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن أردان قوله، "لا أنوي السماح لأعضاء حركة حماس المعتقلين في سجوننا بالتمتع (بمشاهدة) مباريات كأس العالم في حين أن هناك رهائن إسرائيليين وجنودا في قطاع غزة".

وقال الوزير إنه طلب من إدارة السجون الإسرائيلية "ممارسة الضغط" على عناصر حماس المسجونين.

وبموجب القوانين النافذة حاليا يحق للسجناء مشاهدة التلفزيون، لكن أردان قال إنه يبحث في إمكانية تغيير القوانين قبل بدء نهائيات كأس العالم بكرة القدم، التي تقام مبارياتها بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال الوزير إن السجناء الذين "يؤيدون الارهاب لا يمكنهم الاستمتاع بمسابقة رياضية تجمع الشعوب".

ويُعتقد أن حماس تحتفظ برفات الجنديين الإسرائيليين أورن شاوول وهدار غولدين الذين قتلا في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 2014.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.