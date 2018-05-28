الجيش السوري يعثر على مخبأ سري للمسلحين في دمشق...ماذا وجد فيه (فيديو)

عثر الجيش السوري على مخبأ سري للمسلحين وكان فيه ليس فقط أسلحة بل ومعدات مثيرة للاهتمام.

تمكن الجيش السوري من تحرير أراضي محافظة العاصمة السورية دمشق بنجاح، وتعمل الأن في هذه المناطق وحدات إزالة الألغام التي تقوم بتطهير الأراضي المحررة من الألغام والفذائف والفخاخ الخطرة والآثار الأخرى التي تركها الإرهابيون.

وعثر الجيش السوري على اكتشافات رائعة تركها المسلحون في مخابئ في المناطق القربية من يلدا وبيت سحم وببيلا.

وأفادت وكالة الأنباء الفيدرالية أنه تم اكتشاف مخبأ في جنوب دمشق بمساعدة السكان المحليين. وعثر هناك على الكثير من الأسلحة وكذلك اكتشافات مثيرة منها أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر ومعدات لتصنيع المتفجرات.