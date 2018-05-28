تفاصيل المعركة التي قتل فيها الجنود الروس في سوريا

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف أن هجوم المسلحين على مجموعة مدفعية للقوات السورية في محافظة دير الزور السورية كان سريعاً ومخططاً له بشكل جيد، لذلك لم يتمكن الجيش السوري والجنود الروس من تجنب الخسائر.

وقال شمانوف: "في منطقة دير الزور تضاريس صعبة للغاية، وكان قد خطط مسبقا للهجوم الذي حدث. فقد تحرك المسلحون على سيارات تويوتا عالية السرعة ذات المدافع الرشاشة من العيار الثقيل".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin مقتل جنرال سوري وهو يحاول صد هجوم إرهابي على دير الزور

وفقا للجنرال، كان على بطارية المدفعية حماية خاصة بها، وهي دمرت المهاجمين. وقُتل معظم الإرهابيين بنيران الأسلحة الصغيرة والأسلحة الجماعية خلال المعركة، ومع ذلك، فإن السرعة التي نفذ بها المسلحون هجومهم، جعلت مسار الهجوم غير متوقع.

وأضاف أن "الجنود السوريين الذين كانوا في المجموعة، والعسكريين الروس نفذوا المهام بشكل جيد. ولسوء الحظ، تكبدنا خسائر، حيث قُتل اثنان، وتوفي اثنان آخران متأثرين بجروح، وأصيب ثلاثة بجروح. وهذا الهجوم يظهر أن القيادة السورية ومستشارينا حققوا نتائج جيدة في تدريب جنود الجيش السوري. والنتيجة كانت جيدة، لقد تم تدمير 43 إرهابيا".

وأشار رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، إلى أن "مقتل أربعة جنود روس في سوريا هو خسارة ليس فقط للأقارب والأصدقاء، بل أيضا للبلاد".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن مقتل 4 جنود روس بنيران مسلحين في سوريا.