صحيفة: إرهابيون من "داعش" متورطون في الهجوم على مجموعة المدفعية للقوات السورية

يشتبه الجيش الروسي في أن مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي متورطون في قصف مجموعة مدفعية للقوات السورية في محافظة دير الزور في 23 مايو/ أيار، وقتل أربعة جنود روس نتيجة هذا الهجوم.

ولكن يعتقد أن "المعارضة المعتدلة" المدعومة من الولايات المتحدة شاركت في الهجوم، وفقا لصحيفة "كوميرسانت"الروسية.

وذكرت الصحيفة أنه قبل يومين من الهجوم في منطقة دير الزور تم نقل مقاتلي الجيش السوري الحر إلى محافظة حمص بحجة مساعدة الأكراد في قاعدة التنف.

والتنف- قاعدة عسكرية للتحالف الدولي انشأتها القوات الخاصة الأمريكية في عام 2014. ووفقا لبعض البيانات يتم استخدامها لتدريب "المعارضة المعتدلة" على القتال.

ولكن الجيش الروسي، بدوره، أعلن أن هذه القاعدة تستخدم لتدريب الإرهابيين، لمحاربة الجيش السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن مقتل 4 جنود روس بنيران مسلحين في سوريا.