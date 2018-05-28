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11:42 28 مايو/ أيار 2018
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    البشير يستقبل وزير الخارجية القطري في الخرطوم

    بعد القرار السوداني بشأن قطر... ابن سلمان يزور ميناء سواكن

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    قدم نائب رئيس الجمهورية السودانية، حسبو عبد الرحمن، شكر وتقدير حكومة بلاده، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دورهما الكبير في خدمة الأمة.

    وامتدح حسبو، خلال لقاء مع أمير المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، أمس الأحد، في المدينة المنورة، الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، في تطوير وترقية خدمات الحج والعمرة، والعمل على تقديمها بصورة طيبة تسهل أداء الشعائر، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

    وزير الخارجية القطري أثناء زيارته السودان
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    قرار سوداني رسمي بشأن قطر

    من جهته، أعلن ابن سلمان، عزمه زيارة السودان في الفترة المقبلة للتعرف على بعض المعالم والآثار ومنها الأهرامات في البجراوية، وزيارة الميناء التاريخي بمدينة سواكن.

    وأكد الأمير متانة العلاقات بين البلدين، وقال إن السودانيين بالأراضي المقدسة يعدون جزءاً أصيلاً ويشكّلون حضورا إيجابيا مع مجتمع المملكة بمبادراتهم المتجدّدة والمتطوّرة.

    وكان وزير النقل والطرق السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، قال إن الشراكة مع قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة "49%" لصالح قطر، والسودان بنسبة 51% من عوائد تشغيل الميناء على ان تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر لتصل نسبة 100%.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني عمر البشير
    © AP Photo / Kayhan Ozer
    بعد إعلان أردوغان...السودان يخصص جزيرة سواكن لقطر

    واستقبل ميناء سواكن، نهاية الشهر الماضي عددا من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ، تنفيذا للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء سواكن وجعله ميناء رئيسيا لنقل البضائع وهي جزء من رأس المال الخاص بالتطوير.

    وفي مارس/آذار الماضي وقعت قطر والسودان اتفاقا تجاريا قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، والمهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني، ويعتبر الاتفاق واحداً من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان، ويقضي بدخول قطر كشريك في الميناء بنسبة 49% من حصة المشروع الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

    انظر أيضا:

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    بعد إعلان أردوغان...السودان يخصص جزيرة سواكن لقطر
    وزير سوداني يعرض على مسؤول تركي شروط تطوير جزيرة سواكن
    بعد تخصيص سواكن لتركيا... قطر تبرم اتفاقا جديدا مع السودان
    تعليق تركي رسمي على إقامة "قاعدة عسكرية" في جزيرة سواكن السودانية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, تطوير جزيرة سواكن, الحكومة السودانية, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية, قطر, السودان
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