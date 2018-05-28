مقاتلون مجهولون ينصبون كمائن للمسلحين في سوريا

وقع عدد من قادة الجماعات المسلحة في سوريا في كمين الموت الذي نصبه مقاتلون مجهولون.

ووفقا لصحيفة "Almasdarnews (AMN)" إن مقاتلين مجهولين وضعوا فخا مميتا وقع فيه قادة تنظيم "هيئة تحرير الشام". وكان أحد قادة الإرهابيين برفقة ثلاث مسلحين يعبرون طريق معرة مصرين-إدلب بالسيارة حين وقعوا في الفخ.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الدفاع الروسية: خروج 13.4 ألف مسلح من الرستن والقنطرة وتلبيسة في 7 مايو

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن كل المسلحين الذين كانوا في السيارة بما في ذلك القائد قتلوا على الفور نتيجة إطلاق نار كثيف عليهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الأن. ولكن الجماعات المسلحة غير الشرعية تؤكد أن مقاتلين موالين للحكومة بدعما من القوات الخاصة السورية يطاردون قادة المجموعات المسلحة.

وجاءت انتصارات الجيش السوري في الآونة الأخيرة بفضل الصفقة مع دمشق التي أخرجت المسلحين من مركز البلاد. وقد تم تحرير مناطق كثيرة من الإرهابيين في سوريا بطريقة سلمية بعد وساطة من الجانب الروسي.

ولكن هذه الصفقة لها جانب أخر، فنتيجة لها زاد عدد المسلحين في شمال البلاد، والأن بدأت المطاردة الحقيقية لقادة القوات المسلحة غير الشرعية في شمال سوريا في محافظة إدلب.