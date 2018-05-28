أول إجراء من تركي آل الشيخ بعد بيان الأهلي

وذكرت الصفحة الرسمية لتركي آل الشيخ على "فيسبوك": "يعلن مكتب معالي المستشار، عن إلغاء البطولة الرمضانية على كأس مكتب معاليه في القاهرة".
وانطلقت دورة النجوم الرمضانية التي يرعاها آل الشيخ، يوم الخميس الماضي، وكان من المقرر انتهاؤها في 5 يونيو/حزيران المقبل.
وتعتبر بطولة تركي آل الشيخ الرمضانية هي أكبر بطولة رياضية تنظم في شهر رمضان، ويبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين جنيه مصري.
وتشمل البطولة 10 فرق تتنافس على مدى 14 يوما، على رأسهم كبار نجوم الكرة في مصر، مثل أحمد حسن وهادي خشبة وهشام حنفي ومحمد أبو العلا وأحمد بلال وجمال حمزة وكريم حسن شحاتة وأيمن عبدالعزيز ومحمد فضل وياسر ريان.
وأوضح الأهلي، عبر بيانه، أن مجلس الإدارة يرغب من اللجنة المالية التأكيد على أن تلك الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ دخلت الحسابات البنكية للنادي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات بموثقة.
وكان تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، أعلن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.
كما كشف تركي آل شيخ، حجم الأموال التى قدمها إلى النادي الأهلى المصري. وقال إنه قدم مبالغ تجاوزت الـ260 مليون جنيه "لتحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء".
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