تسجيل
14:03 28 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    صحيفة تتحدث عن تحدي "المدينة النائمة" الذي يواجهه ابن سلمان

    © REUTERS / Charles Platiau
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حذرت صحيفة بريطانية، الأحد 27 مايو/أيار الجاري، من أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قد تعصف بأحلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومشروعه التحديثي للملكة، ضمن "رؤية 2030".

    ويعتبر كاتب التقرير، في صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية "مدينة نائمة"، موضحا أنها قائمة اليوم بعدد سكان لا يتجاوز 7000 نسمة، على الرغم من أنه المفترض أن يصل عدد سكانها في 2035 إلى مليوني نسمة.

    الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    السعودية تضع حجر الأساس لأول مشروع ترفيهي في المملكة
    كذلك لفت إلى أن المدينة الواقعة على 145 كيلومترا إلى الشمال من جدة، تعاني من جذب المستثمرين والسكان، وهو ما يشير إلى معركة طويلة تواجهها المملكة في جذب الرأسمال الأجنبي، في مجالات خارج مجال الطاقة، ما يجعلها "خالية تماما وهادئة" بحسب رأيه.

    ويبين التقرير، أن الوضع الحالي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يوضح التحديات التي يواجهها الأمير محمد بن سلمان، لإنجاز خطته الإصلاحية "رؤية 2030"، التي تسعى إلى تقليل دور الدولة المهيمن، وتوفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بمع لول 2020، وتخفيض نسبة البطالة في البلاد من 12 إلى 9% خلال نفس الفترة.

    وذكر التقرير أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تم إنشاؤها قبل عقد كجزء من مشروع بقيمة 30 مليار دولار، لإنشاء 6 مدن جديدة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل، وإضافة 150 مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي.

    ولكن أكد المسؤولون في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بحسب التقرير، أنهم متفائلون من أن خطط ولي العهد السعودي ستضخ حياة جديدة في منشآتهم، وأن نحو 30 شركة أجنبية ومحلية تعمل الآن في المنطقة الصناعية في المدينة، وأنه ثمة عدد مماثل في طور الانتقال إليه.

    فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وهي المطور الرئيسي للمدينة، لكاتب المقال في الصحيفة البريطانية، إلى أن "رؤية 2030 هي دعوة لاقتصاد ما بعد النفط، ونحن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نعتقد أننا نموذج لاقتصاد ما بعد النفط".

    وذكر التقرير أن "نيوم"، هو المشروع الأبرز في خطة الأمير محمد بن سلمان، والذي أزاح الستار عنه في مؤتمر استثمار ضخم بالرياض في أكتوبر/تشرين الأول، بعنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وضم نحو 3000 من كبار المصرفيين والمستثمرين ومدراء الشركات التنفيذيين.

    وقال إن "نيوم" أكثر طموحا بكثير من المدن الاقتصادية الست التي أطلقت في العقد الأول من هذا القرن، والذي سيمتد على مساحة 26 ألف و500 كيلومتر مربع، وتهدف لجلب الاستثمارات في التقنيات الجديدة، وبضمنها الطاقة المتجددة وصناعة البشر الآليين، فضلا عن المساهمة بمبلغ 100 مليار دولار في إجمالي الناتج القومي مع حلول عام 2030.

    انظر أيضا:

    تزامنا مع زيارة أمير قطر للكويت... ماذا جرى في قصر الملك سلمان
    بعد القرار السوداني بشأن قطر... ابن سلمان يزور ميناء سواكن
    شبكة: فرصة تاريخية تظهر لأول مرة لابن سلمان منذ سقوط صدام حسين
    "هذا جنون"... داعية شهير ينقل تصريحات لابن سلمان (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشروع نيوم, أخبار السعودية, محمد بن سلمان, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الجرس الأخير - الاحتفال بآخر يوم في المدرسة في موسكو
    من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك