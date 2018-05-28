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14:03 28 مايو/ أيار 2018
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    خبير: على الدول العربية التوقف عن تداول السياسة والبدء بالابداع

    خبير: على الدول العربية التوقف عن تداول السياسة والبدء بالابداع

    © Photo/ Victoria Lamzina
    العالم العربي
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    أشار رئيس مركز الاستشارية للدراسات والتخطيط الاستراتيجي في بيروت، عماد رزق في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الجانب الروسي، حسب رأيه، يسعى من خلال مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى بناء الثقة على المستوى الاقتصادي مع الجانب الأوروبي.

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    © Sputnik . Sergei Mamontov
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     سبوتنيك. وقال رزق: "محاولات بناء الثقة الاقتصادية مع أوروبا واضحة من خلال مشاركة 10 دول على هامش المؤتمر، حيث عقدت لقاءات على مستوى رفيع جدا بين السياسيين ورجال الاعمال والمستثمرين من مختلف الدول مثل فرنسا وألمانيا، وركزت اجتماعاتهم على تطوير التكنولوجيا والعلوم الصحية، كما عقدت لقاءات مع دول افريقيا بهدف بناء شراكة وأسواق تتمتع بقدرة ديموغرافة وجغرافية عالية".

    وأوضح رزق بأن الجانب الروسي يريد إقامة شراكة مع الجانب الإفريقي، تسمح للشعب الإفريقي بالتمنية والتقدم وتسمح للجانب الروسي بتطوير علاقته مع وعبر إفريقيا مع العالم.    

    وأشار رزق إلى أنه بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم عقد موتمر الشباب للمرة الأولى والذي ركز على أهمية وضع خطة  2018 — 2024 والتي تبحث عن دوراللشباب في تحريك الاقتصاد كطاقة انتاجية وطاقة إبداعية.

    أما الجزء الأخير من المؤتمر فكان حول التكنولولجيا والطاقة، وأكد رزق بأن رسالة الرئيس الروسي من خلال المؤتمر كانت التركيز على ثلاث أمور هامة، إلى جانب تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية هي المحافظة على البيئة، صحة الانسان، وإطالة عمره بحياة أكثر سعادة.

    ولفت رزق إلى غياب الدول العربية في الاجتماعات، وقال: السؤال الذي يطرح نفسه هل السبب  في عدم عقد اجتماعات مع الدول العربية ودول شمال إفريقيا هو حالة الحرب والفوضى في المنطقة؟ من البديهي الكل يبحث عن شريك قوي يستطيع ان يقدم مزيدا من التطور" وأشار الخبير إلى أنه "من المؤسف بأن العالم العربي مختصر بمنطقة الخليج "، مشيرا إلى ضرورة وجود وعي اكبر عن الدول العربية، حيث أنه "اذا لم تشارك الدول العربية اليوم ولم تشارك غداً، فهذا يعني أنه سيتم ترتيب العالم دون مشاركة عربية".

    وشدد رزق على ضرورة أن تتوقف الدول العربية عن الحديث عن تداول السياسة وبدء حوار ونقاشات في مسائل تتعلق بالثقافة والابداع، مشيرا إلى أهمية "طرح  فكر نير ليبقى العالم العربي منارة تشارك في صنع مستقبلها ما بعد القرن ال 21 وخاصة في ظل الحروب والدمار التي تعاني منها المنطقة العربية."

    وأكد رزق بأن مشاركته في المؤتمر كانت تتلخص في جلسة البديل عن العولمة والتي تبحث في دور الشباب بصناعة بديل العولمة، "أي يجب تحضير الشباب اليوم لنصنع بعد 10 أعوام عولمة جديدة تشارك فيها ثقافات العالم وابداعات الشباب".

    وأضاف رزق: "برأيي، هناك وعي واضح عند القادة، حيث أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي امانويل ماكرون ونائب الرئيس الصيني، ورئيس الوزراء الياباني، له رمزية خاصة، حيث ترمز اليابان إلى التكنولوجيا والصين إلى الديمغرافيا وروسيا إلى الحكمة وفرنسا رمز الدبلوماسية الأوروبية".

    واختتم بقوله: "العالم يتجه لبناء رؤية الرئيس بوتين في الاوراسيا بما يخدم الاستقرارالاقتصادي في العالم، وأعتقد أن المستقبل أمام الشباب الذين سيبنون عولمة جديدة أساسها السلام والحوار." 

     

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