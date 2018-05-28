بن دغر: الانتصارات المتلاحقة تعجل بنهاية الحرب في اليمن

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليمني، يهيئ ‏لنصر وطني عام وشامل، مما يعجل بنهاية الحرب وتحقيق السلام في اليمن.

وأشاد بن دغر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، بالانتصارات المتلاحقة ‏والكبيرة التي يحرزها الجيش اليمني، في ‏جبهات القتال بالساحل الغربي، ومحافظات تعز، و‏لحج والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة بدعم وإسناد ‏من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

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وأوضح أن تلك الانتصارات قوضت قدرات العدو وقربت من أجله، مثنياً على ‏جهود الجيش الوطني وتضحياته وتصميمه على تحقيق التقدم نحو مواقع العدو والاستيلاء ‏عليها، وتغيير سير المعارك لصالح الشعب اليمني.

كما هنأ رئيس الوزراء اليمني، "قائد معركة التحرير وبطل الحرب والسلام المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه الانتصارات التي قوضت قدرات العدو، وقربت من أجله"، موجها التحية لجنود وضباط القوات المسلحة على تضحياتهم الكبيرة التي غيروا بها خارطة الوطن العسكرية".