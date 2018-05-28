بن دغر: الانتصارات المتلاحقة تعجل بنهاية الحرب في اليمن

وأشاد بن دغر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، بالانتصارات المتلاحقة والكبيرة التي يحرزها الجيش اليمني، في جبهات القتال بالساحل الغربي، ومحافظات تعز، ولحج والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
كما هنأ رئيس الوزراء اليمني، "قائد معركة التحرير وبطل الحرب والسلام المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه الانتصارات التي قوضت قدرات العدو، وقربت من أجله"، موجها التحية لجنود وضباط القوات المسلحة على تضحياتهم الكبيرة التي غيروا بها خارطة الوطن العسكرية".
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