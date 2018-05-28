تجارة التبغ ومشتقاته تتراجع بنسبة 92% في دولة خليجية

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين، استمر انخفاض تجارة أبوظبي من التبغ ومشتقاته (السجائر، المعسل، التمباك، وغيرها)، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية التبغ ومشتقاته، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وما تلاه من فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، باستثناءات محدودة.

وشهد الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في تجارة أبوظبي من التبغ ومنتجاته بنسبة 53.4%، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وصنفت الغالبية العظمى من تجارة أبوظبي من التبغ، في أول شهرين من العام الجاري، ضمن بند إعادة تصدير، وبقيمة وصلت الى 8 ملايين درهم (2.2 مليون دولار)، مقارنة مع 112 مليون درهم (30.7 مليون دولار)، في كانون الثاني/يناير 2017.

ووصلت صادرات أبوظبي من التبغ ومشتقاته إلى مستوى الصفر في أول شهرين من العام الجاري؛ فيما بلغت قيمة الواردات 1.1 مليون درهم فقط (300 ألف دولار).

كانت دولة الإمارات بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المصنفة "ضارة بالصحة"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وجرى بموجبها فرض الضريبة على التبغ ومشتقاته بنسبة 100%؛ كما تم فرض الضريبة بنسب مختلفة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.