الخارجية المصرية: محلب يشارك في مؤتمر باريس بشأن ليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، يشارك في مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

© AP Photo / أبو الغيط يتوجه إلي باريس للمشاركة في الاجتماع الدولي حول ليبيا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، في بيان، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن المهندس إبراهيم محلب، سوف يشارك — ممثلا لجمهورية مصر العربية — في المؤتمر الدولي حول ليبيا ، والذي يعقد يوم 29 مايو/ أيار الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية، إلى أن مشاركة مصر في المؤتمر تأتي في إطار حرصها على التسوية السياسية العاجلة للأزمة الليبية، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتطلعها لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتلتقي الأطراف المتنافسة الليبية في باريس يوم غد الثلاثاء للاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنازع عليها لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام.