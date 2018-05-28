أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أن بلادها أبلغت مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون "البريكست" برغبتها في البقاء في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت ستيرجن خلال فعالية استضافها موقع "بولتيكو" للأخبار أن "اسكتلندا أبلغت المفوض الأوروبي لشؤون البريكست مايكل بارنيير بوقت سابق اليوم أن اسكتلندا ترغب في البقاء في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي"، كما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت رئيسة الوزراء أن "في حال استقلال اسكتلندا لن تتعامل باليورو".

وتابعت ستيرجن أن "الجنيه الاسترليني هو عملة اسكتلندا الحالية كما يعرف الجميع، وهو عملة متداولة دوليا، بالتأكيد لا يوجد ما يمنع البلاد من الاستمرار في التعامل بالجنيه الاسترليني".

وكانت رئيسة الوزراء قد قالت بوقت سابق، إنها ستبحث مجددا إجراء تصويت ثان على استقلال اسكتلندا من بريطانيا عندما تقدم الحكومة البريطانية صورة واضحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ورفض الاسكتلنديون في الاستفتاء الذي أجري في عام 2014 الاستقلال عن بريطانيا، لكن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016 أعاد من جديد الحديث عن تصويت ثان لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا.