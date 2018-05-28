قرار جديد من قطر بشأن الوافدين

أصدر مجلس الشورى القطري، الاثنين 28 مايو/أيار، قرارا جديد بشأن الوافدين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن المجلس وافق على قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري وفقا لشروط محددة.

مجلس الشورى يوافق على قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري وفقا لشروط محددة. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 28, 2018

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فإنه وبموجب أحكام مشروع القانون، لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها المشروع.

كما أنه يجوز منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام مشروع القانون.

وبعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة.