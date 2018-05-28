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16:07 28 مايو/ أيار 2018
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    قوات التحالف العربي في اليمن

    وفد عسكري يصل السعودية... الكويت تخاطب قواتها في اليمن

    © REUTERS / Faisal Nasser
    العالم العربي
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    وصل وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة خاصة للقوات المشاركة في عمليات التحالف العربي في اليمن، رافقه خلالها وفد عسكري رفيع المستوى.

    وكان في استقبال النائب الأول لحظة وصوله إلى قطاع العمليات الأول في منطقة خميس مشيط، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري، وقائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء ركن طيار سليمان بن علي الفايز، ونائب سفير دولة الكويت بالرياض سعود الحربي، وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة، حيث أقيمت مأدبة إفطار على شرف النائب الأول، تناولها مع أبنائه المشاركين في عملية إعادة الأمل.

    أمير الكويت في القمة العربية
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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     وهنأ وزير الدفاع القوة الكويتية المشاركة من ضباط وضباط الصف والأفراد بمناسبة حلول رمضان المبارك، وأعرب عن فخر واعتزاز الجيش الكويتي برجاله البواسل لما يقومون به من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

     وتوجه الصباح والوفد المرافق له إلى قطاع العمليات الثاني في منطقة جازان، وكان في استقبالهم لحظة وصوله، قائد قوة جازان اللواء الركن محمد علي العمري، وقائد الوحدات اللواء الركن محمد علي الأسمري والعميد الركن عبدالله غرمان العمري، وآمر قوة الواجب الكويتية المقدم الركن أحمد سعد الشبلي، وعدد من ضباط القوة.

     ووجه النائب الأول كلمة للقوات الكويتية، أعرب من خلالها عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في "إعادة الأمل" في المملكة، "التي تربطنا معها رابطة الدم والأخوة والتاريخ المشترك للبلدين".

    كما نقل الوزير الكويتي لهم "تحيات وتقدير وتهنئة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمناسبة شهر رمضان المبارك".

    وتمنى لرجال الجيش الكويتي المشاركين في العملية التوفيق والنجاح في إتمام مهامهم وأداء واجبهم الوطني، مشيدا بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها.

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