السودان: توجيه رئاسي بشأن قطر

وشدد مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم السنوسي، على متانة العلاقات بين السودان وقطر، وحرص قيادة البلدين على تعزيزها ودفعها لآفاق أرحب في المجالات كافة.

© AP Photo / Karel Prinsloo سيارات قادمة من السودان... مفاجأة "خطيرة" على حدود إثيوبيا

وأشاد خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الإثنين، بالسفير راشد بن النعيمي سفير دولة قطر، بالدور القطري في دعم قضايا السودان.

ووجه السنوسي —بحسب وكالة السودان للأنباء- بتفعيل المناشط الاقتصادية المشتركة وتسهيل إجراءاتها بين البلدين.

من جهته، قال النعيمي إن العلاقات بين السودان ودولة قطر أخوية، موضحا أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية.

وكان وزير النقل والطرق السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، قال إن الشراكة مع قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة "49%" لصالح قطر، والسودان بنسبة 51% من عوائد تشغيل الميناء على ان تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر لتصل نسبة 100%.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH قرار سوداني رسمي بشأن قطر

واستقبل ميناء سواكن، نهاية الشهر الماضي عددا من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ، تنفيذا للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء سواكن وجعله ميناء رئيسيا لنقل البضائع وهي جزء من رأس المال الخاص بالتطوير.

وفي مارس/آذار الماضي وقعت قطر والسودان اتفاقا تجاريا قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، والمهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني، ويعتبر الاتفاق واحداً من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان، ويقضي بدخول قطر كشريك في الميناء بنسبة 49% من حصة المشروع الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.