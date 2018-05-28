متحدث: ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة يحظى بتأييد أمريكي وتحمس الصدر

اعتبر المتحدث باسم "ائتلاف الوطنية" حسين الموسوي حظوظ زعيم الائتلاف إياد علاوي، بتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة بعد فوزه بـ21 مقعدا في الانتخابات البرلمانية العام الجاري أقوى من حظوظه عندما حقق 91 مقعدا في انتخابات عام 2010.

© AP Photo / علاوي يحذر من التلاعب في الانتخابات العراقية وشراء الذمم

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "ائتلاف الوطنية" حسين الموسوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 28 مايو/ أيار، إن "الجانب الأمريكي يدفع باتجاه تولي إياد علاوي رئاسة الحكومة المقبلة، والجانب الدولي متفهم أيضا لهذه الضرورة".

وتابع بقوله "كما أن السيد مقتدى الصدر أيضا متحمس للفكرة".

وأضاف الموسوي "العقبة الوحيدة أمام هذا الموضوع أن الأخوة في "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، يطرحون اسم العبادي ويعتبرون أن هذا الموضوع هو معيارهم للاتفاق مع الآخر".