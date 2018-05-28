الحريري ينهي الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الدين الحريري، اليوم الاثنين، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة، في مجلس النواب، مؤكدا أن الجميع توافق على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة.

© REUTERS / JAMAL SAIDI الحريري يبدأ استشاراته النيابية... الطريق إلى تشكيل الحكومة معبدة

وقال الحريري بعد انتهاء الاستشارات: "اليوم كان حافلاً باللقاء وهناك تعاون لتشكيل الحكومة، سنرى ما هي الوسيلة الأنسب للقيام بالبلد من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني ، وعلينا العمل سويا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية".

وأضاف: "هناك فرصة حقيقة للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي وأنا متفائل جداً، في هذه المرحلة نحن نستمع لمتطلبات الكتل النيابية بالتفاهمات لا أحد لديه الرغبة لوضع العصي بالدوايب، الجميع متعاون ولا شيء يعيقنا والبعض قد يعلّي السقف للحصول على ما يمكن من مطالب".

وتابع الحريري: "التوافق الذي رأيناه في السنة والنصف الماضية موجود اليوم ويجب التعويل على الإيجابيات لنبني عليها".