ملك البحرين يصادق على اتفاقية مع روسيا الاتحادية لتسليم المجرمين

صادق عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين؛ وذلك بعد إقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، جاء في المادة الأولى للقانون رقم (21) لسنة 2018، الذي أصدره عاهل البحرين، "صودق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 27 مايو/ أيار 2016، والمرافقة لهذا القانون".

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وفي نص المادة الثانية من القانون، جاء، "إنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

جدير بالذكر، أن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية توصف بالمتميزة والمتطورة في شتى المجالات.

وشهدت العلاقات بين البلدين توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ وأعلنت البحرين، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن العلاقات البحرينية — الروسية تشهد تطوراً مستمراً يترجم مدى حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة.