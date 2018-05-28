رسميا... أمير قطر يتخذ الإجراء الأول من نوعه منذ المقاطعة

نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت فيه: "سمو الأمير يتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية".
سمو الأمير يتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية.— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 28, 2018
وهذه الزيارة الأولى لأمير قطر بعد المقاطعة، إذ إنه زار الكويت في 31 مايو/ أيار 2017، جاءت في إطار "الزيارات الأخوية التي يقوم بها أمير البلاد في شهر رمضان المبارك".
وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قاطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الجماعات الإرهابية وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.
وبعد ذلك، فرضت البلدان مقاطعة تجارية ودبلوماسية على قطر التي ترفض الاتهامات من جانبها، وتقول إن هذه الدول تسعى لتغيير نظام الحكم في الدوحة.
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