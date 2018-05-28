رسميا... أمير قطر يتخذ الإجراء الأول من نوعه منذ المقاطعة

أعلنت قطر، اليوم الاثنين 28 مايو/ أيار، رسميا عما أطلق عليه الإجراء الأول من نوعه، الذي يتخذه أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، منذ اندلاع الأزمة مع دول المقاطعة.

نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت فيه: "سمو الأمير يتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية".

سمو الأمير يتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 28, 2018

وهذه الزيارة الأولى لأمير قطر بعد المقاطعة، إذ إنه زار الكويت في 31 مايو/ أيار 2017، جاءت في إطار "الزيارات الأخوية التي يقوم بها أمير البلاد في شهر رمضان المبارك".

© REUTERS / THOMAS MUKOYA خطوة هي الأولى من أمير قطر منذ بدء المقاطعة

وكان مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سلم رسالة إلى أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرسالة التي سلمها مبعوث أمير البلاد "تضمنت الإشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات"، كما تضمنت "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قاطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الجماعات الإرهابية وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

وبعد ذلك، فرضت البلدان مقاطعة تجارية ودبلوماسية على قطر التي ترفض الاتهامات من جانبها، وتقول إن هذه الدول تسعى لتغيير نظام الحكم في الدوحة.