بالفيديو... مدارس حولها "داعش" إلى مصانع لتحويل الأطفال إلى قتلة

كشفت عملية تحرير منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق النقاب عن استباحة تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا)، مدارس المنطقتين المذكورتين وتحويلها إلى مدارس داعشية تعلم الأطفال فنون الجهاد والقتل والذبح وإطلاق النار إلى جانب تنشئتهم على عقائد التطرف والتكفير.

ريف دمشق — سبوتنيك. وهدف التنظيم من هذه الأفعال تدمير الجيل الذي يُعوّل عليه أن يكون مستقبل سورية، وهو حال المدارس في مختلف المناطق التي وقعت تحت سيطرة التنظيم، والتي كانت طيلة فترة سيطرته مراكز اعتقال وتعذيب لكل من يخالف التعاليم الوهابية، ومراكز لتجنيد الأطفال بعد إتقانهم فنون القتل والذبح.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy بالفيديو... أنفاق "داعش" في اليرموك جنوب دمشق بقبضة الجيش السوري

وخلال تواجد كاميرا "سبوتنيك" في الحجر الأسود جالت في مدرسة الشهيد رحيل الخزعل التي حولها " داعش " من منارة للعلم والتربية إلى وكر لتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم وتنشئتهم على التكفير والإجرام، إضافة إلى تدريبهم على طرق القتل المختلفة كالذبح والرمي بالرصاص.

ويظهر الفيديو مدخل المدرسة وقد رسمت عليه أعلام تنظيم "داعش" بالحجم الكبير، يعلوها اسم المدرسة بنسخته الداعشية "مدرسة أشبال الخلافة"، وقد تم طمس شعارات اعتاد أطفال سوريا رؤيتها تزين جدران مدارسهم، تترجم حب العلم والوطن وحب التعاون والعمل، حيث مسحت واستبدلت بأعلام التنظيم وبشعارات تشوه جدران المدرسة تنم عن ماهية "العلم" الذي كان التنظيم يدرّسه، ومن هذه الشعارات "مدارسنا فيها شرع الله يعلم"، و"سيخرج من رحم هذه المحنة جيل كامل لا يرى غاية إلا الله ولا يرفع شعارا سوى النصر أو الشهادة" وأيضاً "باقية لأن الكفر بكل ملله ونخلة اجتمع علينا"، و"يا ربنا اشدد أزرنا حين تُرى أشلاؤنا لك قربانا" و"إن لم تكن أسدا يزأر في سبيل الله فأنت كلب ينبح على المجاهدين" و"الجهاد أظهر من الشمس في كبد السماء".

كما يظهر الفيديو التخريب الذي لحق بأثاث المدرسة وبمكتبتها التي تم حرق كتبها لتستبدل بكتب التعاليم الوهابية وهي مصدر المناهج الداعشية لتعليم الطفولة وتشويهها.