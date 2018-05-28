تسجيل
20:04 28 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    حقل نفطي

    بإشراف الاحتلال الأمريكي... التنظيمات الكردية نهبت ترليون ليرة من النفط السوري

    © Sputnik . Boris Babanov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    ملف النفط والغاز لعام 2018 (2) (35)
    0 30

    قال علي مرعي نقيب عمال نفط دمشق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "وحدات حماية الشعب" الكردية سرقت بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي من النفط السوري ما قيمته ترليون ليرة سورية منذ سيطرتها على مناطق شرق الفرات.

    وأضاف مرعي: "إن معظم الإنتاج السوري للنفط يتركز في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها اليوم القوات الأمريكية المحتلة ووحدات حماية الشعب الكردية، حيث يقومون باستخراج ونهب النفط السوري ونقله بوسائل مختلفة عبر الأراضي التركية، موضحاً أن إنتاج حقل العمر بلغ في مراحل معينة قبل اندلاع الحرب نحو 300 ألف برميل يومياً، في حين كانت شركة "الفرات" تنتج يومياً نحو 400 ألف برميل من "الرميلان" ومن حقول أخرى، حيث كانت الحقول نموذجية ومزودة بأحدث المعدات والتقنيات، إلا أن الشركة المذكورة باتت تستخرج النفط اليوم من حقول متواضعة بطرق بدائية وبكميات قليلة جداً.

    سوريا تدشن بئري غاز بريف حمص الشرقي
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    وزير النفط السوري: نريد استثمار موقعنا الجغرافي لتصدير النفط والغاز عبر الموانئ السورية

    ولفت مرعي إلى أن إنتاج النفط في البلاد انخفض خلال سنوات الحرب إلى الصفر نتيجة الاعتداءات الإرهابية على حقول النفط وسيطرة المجموعات المسلحة على معظمها، وكان حقل حيان، شمالي حمص، آخر الحقول العاملة، وانخفض إنتاجه خلال الأزمة إلى 8 آلاف برميل يومياً قبل أن يفجره الإرهابيون مع ما يجاوره من حقول الغاز.

    بمساندة الحلفاء…تحرير 145 بئر غاز

    وأشار مرعي إلى تحرير مساحات شاسعة من البلاد بفضل التضحيات التي بذلها الجيش العربي السوري وتضحيات الأشقاء في القوات الحليفة والرديفة الذين امتزجت دماء شهدائهم مع دماء شهدائنا فوق أرض سورية الطاهرة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحرير 145 بئر غاز، يجري العمل اليوم على إعادة تأهيلها، ومنها حقول "الثورة" التي تضم 125 بئراً، كما تم تأهيل حقول وادي عبيد وحقول ديرو "الخراطة والمهاش" وهي مستمرة في الإنتاج الذي يتطور يومياً بشكل لافت.

    ولفت مرعي إلى أنه في المرحلة القادمة ستتم المباشرة باستكشافات نفطية وغازية جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب إعادة تأهيل جميع آبار الغاز التي دمرتها الحرب لاستئناف إنتاج الغاز منها مجدداً، مؤكداً عزم الشعب السوري على تحرير كامل أراضيه المحتلة واستعادة جميع حقوقه وثرواته المنهوبة.

    وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السوري المهندس علي غانم
    © Photo / facebook/mopmr.gov.sy
    وزير النفط السوري: قطاع النفط بسوريا تعرض لتدمير ممنهج من المسلحين والتحالف

    جدير ذكره أن عمليات تهريب ضخمة عبر الأراضي التركية للنفط السوري تمت خلال سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا" قبل أن توقفها استهدافات القوة الجوفضائية الروسية لقافلات صهاريج النفط المسروق وقبل انحسار التنظيم لتسيطر محله "وحدات حماية الشعب" مدعومة بآلاف العسكريين الأمريكيين، لتبدأ بدورها باستخراج النفط السوري ونهبه وسط تقارير دولية تتحدث عن ناقلات نفط تغادر ميناء جيحان التركي "الموصول بخط أنابيب مع إقليم كردستان العراق"، ثم تغير الناقلات تسمياتها وخط مسارها وتتجه نحو المياه الإقليمية الإسرائيلية حيث تختفي لأيام قبل أن تغادر "إسرائيل" وقد أفرغت حمولاتها، الأمر الذي يتخذه مراقبون دليلاً على احتمال أن تكون وجهة جزء من النفط السوري المنهوب هي نفسها وجهة نفط إقليم كردستان. 

    الموضوع:
    ملف النفط والغاز لعام 2018 (2) (35)

    انظر أيضا:

    نوفاك يبحث مع وزير النفط السوري التعاون الثنائي
    وزير النفط السوري: توقيع مذكرات التفاهم مع موسكو لاستثمار خامات الفوسفات والسجيل الزيتي
    وزير النفط السوري: نريد استثمار موقعنا الجغرافي لتصدير النفط والغاز عبر الموانئ السورية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, وحدات حماية الشعب الكردية, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونينا يلتسينا، زوجة الرئيس الأول لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين
    المثالي اللبق... ورود من رئيس روسيا
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك