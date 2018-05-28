بري: الحريري أمامه شهر لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه يجب تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في غضون شهر، وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد بدأ مفاوضات صعبة بشأن الحكومة الجديدة اليوم الإثنين.

وتابع بري وفق ما ذكرته وكالة رويترز، "لا أحد لديه مصلحة في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أو وضع التعقيدات في طريقها".

© REUTERS / JAMAL SAIDI الحريري يبدأ استشاراته النيابية... الطريق إلى تشكيل الحكومة معبدة

وطالب حزب "القوات اللبنانية" بتمثيل حكومي مساوٍ لمنافسه الرئيسي "الحركة الوطنية الحرة"، والمنافسة على الحقائب الوزارية التي ظهرت أيضا بين فصائل درزية منافسة.

وقال الحريري، الذي أنهى اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة، في مجلس النواب اليوم، إن جميع الأطراف اتفقت على أن المخاطر الاقتصادية في الداخل والمخاطر المتزايدة في المنطقة تحتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن.

ويُنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان ومستويات الديون غير المستدامة على أنها من الأولويات الرئيسية للحكومة المقبلة، وكذلك أزمة اللاجئين السوريين.

وفي هذا الصدد قال رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية محمد رعد للصحفيين بعد اجتماع الحريري، إن حزبه طلب "وزارة ثقيلة" في الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر سياسية رفيعة إن "حزب الله" يسعى لوزارة واحدة جديدة على الأقل لتقديم الخدمات، وسيكون لديه ثلاث وزارات بدلًا من وزارتين هذه المرة.

فيما يسعى حزب "القوات اللبنانية" لمزيد من الوزارات الحكومية لتعكس مكاسبها في الانتخابات، كما يريد " التيار الوطني الحر" تمثيلًا مساويا.