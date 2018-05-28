في ظل العلم السوري... بلدات جنوب دمشق تحتفل بتحريرها (فيديو)

شهدت ساحة الشهداء في بلدة ببيلا تجمعا شعبيا ورسميا حاشدا للاحتفال بتحرير بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق من سيطرة المجموعات المسلحة، ولرفع العلم الوطني السوري فوقها.

وكانت جهود مركز المصالحة الروسي ووحدات الشرطة العسكرية الروسية نجحت مطلع الشهر الجاري بالتوصل لاتفاق مع مسلحي البلدات الثلاث المذكورة المحاذية لمخيم اليرموك، أفضى إلى إخراج المسلحين وأفراد عائلاتهم منها عبر ممر إنساني مؤقت مع نقطة تفتيش بالقرب من بلدة بيت سحم.

وتم نقل المئات منهم إلى جرابلس شمالي البلاد، ما سمح بعودة مئات العائلات السورية المهجّرة من هذه البلدات إلى منازلهم، ومباشرة وحدات قوى الأمن الداخلي ممارسة مهامها، إلى جانب دوريات الشرطة العسكرية الروسية لتعزيز الأمن والاستقرار.