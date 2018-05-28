الناطق باسم الجيش الليبي: الجيش يسيطر على المدخل الغربي لمدينة درنة

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري أن قوات الجيش سيطرت على المدخل الغربي لمدينة درنة، شمال شرقي البلاد، والتي يستهدفها الجيش بعملية عسكرية لتطهيرها مما يدعوه بالجماعات المتطرفة.

© AFP 2018 / الجيش الليبي يشدد الحصار على الجماعات المتطرفة في درنة

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن المسماري عبر صفحته على "تويتر"، "السيطرة على مدخل درنه الغربي"، مضيفا أنه "تم إنزال منشورات على مدينة درنة"، وأن "التقدم مستمر حتى الآن".

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر خلال كلمة وجهها إلى أهالي مدينة درنة، يوم الأربعاء 23أيار/ مايو، أن ساعة الإعلان عن تحرير مدينة درنة قد اقتربت، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية أصرت على فصل مدينة درنة عن جسد الوطن الواحد، جاء هذا خلال كلمة وجهها إلى أهالي مدينة درنة.