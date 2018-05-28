صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أطلقت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في مستوطنات محيط غلاف قطاع غزة جراء إطلاق نار من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية .

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب: "‏أطلقت صافرات الإنذار في بلدة سديروت والمجلس الإقليمي أشكول، جراء رصد إطلاق نيران رشاشات من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد أطلقت في وقت سابق من مساء اليوم، عدة قذائف صاروخية على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

© AP Photo / Majdi Mohammed المحكمة الإسرائيلية العليا: يحق للجيش إطلاق الرصاص "الحي" على متظاهري غزة

وقالت مصادر صحفية لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن دوي انفجارات ضخمة سمعت في منطقة جباليا وبيت حانون شمال القطاع.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المنطقة المستهدفة، حيث قتل الشاب محمد مسعود أحمد عبد الله الرضيع 30 عاما وأصيب مواطن آخر بجراح مختلفة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لموقع لشمال قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكر موقع "عرب 48" انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات "سديروت" و"شاعار هنيغيف".