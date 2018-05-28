الجيش الليبي يعلن سيطرته على مواقع جديدة في درنة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي شرقي البلاد، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة العربية الليبية قد سيطرت على مواقع جديدة في مدينة درنة الليبية، بعد تقدمات حققها الجيش الليبي في عدة مواقع على تخوم المدينة.

أكد العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الليبي في بيان صحفي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن:"غرفة عمليات الكرامة تعلن سيطرتها على مواقع جديدة في درنة شرقي البلاد"، مضيفاً أن " قوات الجيش الليبي تمكنت من السيطرة على الكورفات السبع ومنطقة الفتايح الصناعية كذلك السيطرة علي مدخل درنه الغربي ومسجد نسيبه بنت كعب ومصنع الببسي الصداقة والمناطق المحيطة به بالإضافة إلى نادي الغوص، مشيراً إلى أن "التقدم مستمر حتى الآن".

© Sputnik . Mahmoud Turkia بعد سيطرته على 80 % من محاور درنة... مسلحون يسلمون أنفسهم للجيش الليبي

من جهة أُخرى قال مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر يحيي غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار في تطهيرهم لمدينة درنة من الإرهاب.

وأكد العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، يحيي غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار وجميع الوحدات المشاركة في تطهير مدينة درنة من الإرهاب"، وشدد القائد العام للجيش الليبي على "تأيديهم ويثمن عاليا شجاعتهم وإقدامهم وتقدمهم على العدو".

هذا وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن خلال كلمة وجهها إلى أهالي مدينة درنة، في وقت سابق من شهر أيار/ مايو، أن ساعة الإعلان عن تحرير مدينة درنة قد اقتربت، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية أصرت على فصل مدينة درنة عن جسد الوطن الواحد.