الجيش يفجر أنفاق وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين جنوب دمشق

أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية دمشق قبل قليل.

أكد أهالي في أحياء جنوب شرقي دمشق سماع دوي انفجارات ترددت أصداؤها في أحياء عدة من بينها مدينة جرمانا المحاذية لطريق مطار دمشق الدولي.

وأفاد شهود عيان لمراسل "سبوتنيك" بأن شظايا وحجارة وصلت إلى أطراف مدينة جرمانا من الجهة الجنوبية.

وبين مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" أن أسباب الانفجارات يعود لقيام وحدات الهندسة في الجيش والقوات المسلحة السورية بتفجير أنفاق وعددا كبيرا من العبوات الناسفة.

وأكد المصدر الأمني أن تلك الأنفاق والذخائر ليست سوى بقايا من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تسيطر على بلدات جنوب دمشق مثل بيت سحم والحجر الأسود ومخيم اليرموك.

وأضاف: لا تزال وحدات الجيش المتخصصة تواصل تطهير المناطق المذكورة تمهيدا لعودة المؤسسات البلدية إليها وإزالة الأنقاض وترميم البنية التحيتة تمهيدا لعودة الأهالي الذين هجرتهم تلك المجموعات المسلحة.