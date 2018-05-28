زملاؤهم أبلغوا عنهم... طائرة جزائرية تحمل أشخاصا خطيرين إلى مالى

اتخذت الجزائر اليوم الاثنين 28 مايو/أيار قرارا هاما بشأن عدد من الإرهابيين على أراضيها.

وتستعد الجزائر لطرد 105 إرهابيين من دولة مالي، تم القبض عليهم ومحاكمتهم، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

© AP Photo / Anonymous الجزائر تصف تصريحات مفوضية حقوق الإنسان بـ"المتهورة"

وأدين عدد كبير من الإرهابيين بارتكاب أعمال مرتبطة بالنشاط الإرهابي، وتم توقيفهم على مستوى 5 ولايات جزائرية.

وينتمى الإرهابيون إلى شبكة واسعة "مكلفة بتشكيل قاعدة-خلفية على التراب الجزائري للجماعات المسلحة الناشطة بشمال مالي، لاسيما أنصار الدين الذين كانت مهمتهم إنشاء العديد من الخلايا على التراب الجزائري وجعلها قاعدة-خلفية نشاطاتهم الإرهابية".

وأكد مصدر أمنى أن الإرهابيين محل احتجاز إداري ولا يمكن إعادتهم إلى الحدود باعتبارهم أشخاص خطيرين "يتعين نقلهم تحت الحراسة المشددة".

وحسب الوكالة فالجزائر ملزمة بترحيل "الإرهابيين" على متن طائرة بالتشاور مع السلطات القنصلية المالية بالجزائر.

وتحقق للجزائر تفكيك شبكة الإرهاب عن طريق معلومات قدمها إرهابيون تائبون كانوا ينشطون بشمال مالي.