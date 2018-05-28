القوات الحكومية تستعيد معسكرا لـ"أنصار الله" في الدريهمي

صنعاء — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "إن قواته استكملت يوم الاثنين 28 مايو/ أيار، بإسناد من طيران التحالف، تحرير معسكر الزرانيق والمناطق المحيطة به في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... مقتل 17 من "أنصار الله" في معارك مع الجيش اليمني

وأضاف "ان قوات الجيش تتمركز حاليا على حدود مركز مديرية الدريهمي بعد سيطرتها على مناطق الكويزي وغليفقة والطايف التي يفصل بينها وبين مركز المديرية منطقتين هي الشجيرة شرق الإسفلت والنخيلة غربا أي بحدود 10 كيلو مترات عن مركز المديرية".

لافتا إلى "أن الجيش توقف لتأمين المناطق المحررة وقطع خطوط إمداد الميلشيا الانقلابية، وأن عملية تحرير الحديدة باتت قريبة جدا من خلال خطة عسكرية وعبر مراحل قصيرة بدأ تنفيذها بتحرك جزء كبير من القوات والتقدم شرقاً عبر الجاح إلى بيت الفقية والحسينية وصولا إلى محافظة الحديدة خلال الأيام القادمة".

مشيرا إلى "إقدام الميلشيا على زرع مزيد من الألغام من جنوب جولة الغراسي حتى الدوار الكبير المؤدي إلى الدريهمي ومنها إلى جهة دوار المطار وصولا لدوار الكرة الأرضية وأصبحت منطقة منظر محاطة بالألغام من ثلاث جهات".

في السياق، أعلن الجيش اليمني "مقتل 93 عنصرا من فرقة تابعة لميلشيا الحوثي تدعى كتائب الحسين بينهم قائد الفرقة يحيى عبد الجبار الشامي خلال المعارك في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بعد تعزيز الميلشيا بها منطقة الدريهمي من قواتها الخاصة وتلقت تدريبا على يد خبراء إيرانيين، وتم القضاء على كامل عناصرها بعمليات نوعية للجيش".

يشار إلى أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف صعد عملياته ضد مسلحي أنصار الله في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على ميناء الحديدة، خاصة بعد استعادتها مديريتي الخوخة وحيس من قبضة مقاتلي أنصار الله، وسيطرتها على غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي "أنصار الله".