بعد "أزمة الرواتب"... وزير الدفاع السوداني يكشف للسعودية دافع بلاده الحقيقي للمشاركة في الحرب اليمنية

قال الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، إن موقف السودان ثابت المشاركة في حرب اليمن، عقب "أزمة الرواتب" المتعلقة بالقوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي.

وأضاف عوض محمد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السودانية، إن القوات المسلحة السودانية في اليمن تؤدي واجبا وطنيا وتشارك وفقا لالتزام أخلاقي.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع السوداني خلال لقاء جمعه بمكتبه بالسفير جعفر بن حسن معلا سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم.

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ويأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة التي قام بها مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق طيار ركن على بن عبد الله العايش إلى الخرطوم يوم الأربعاء الماضي، ولقاء رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، لبحث مجالات التعاون بين البلدين.

وشدد الرئيس السوداني عمر البشير، على أن السودان لن يثني عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم، متمنيا أن تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور فى الأيام المقبلة.

وكان الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة السعودية، كشف للمرة الأولى عن مشكلة تتعلق بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وأعلن القائد العسكري "أعلم أن هناك أمورا حدثت أعزوها لأسباب فنية وإدارية، مثل تأخر الرواتب للقوات السودانية لفترة ثلاثة أشهر، ولكنني أوكد أن هذه المسألة قد حلت وانتهت بالكامل ليس فقط بأثر رجعي وإنما للفترة القادمة، لكي لا يتكرر هذا الأمر مطلقا في المستقبل، لا من ناحية الرواتب أو تعويض أسر الشهداء أو المصابين فحسب، بل في جميع المعينات المطلوبة لتوفير كل مقومات العمل لتلك القوات".