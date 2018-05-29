بهدف "توفير احتياجات السودان"... كشف تفاصيل جلسة جمعت البشير بوفد تركي

التقى الرئيس السوداني، عمر البشير وفدا استثماريا تركيا يزور البلاد بهدف إجراء مشاورات مع وزارة النفط لتنفيذ مشروعات في مجالات إنتاج النفط والغاز، إلى جانب، مشروعات لإنتاج القمح في البلاد.

وذكرت وكالة "السودان" للأنباء، أن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وأفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأنقرة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الوفد التركي، أطلع البشير على نتائج مباحثاته مع المسؤولين في وزارة النفط والغاز السودانية، لافتة أن الزيارة تأتي تأسيسا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان.

© AP Photo / Abd Raouf البشير يتلقى رسالة من أردوغان... والرئاسة السودانية تعلن موقفه منها

وأكد وفد المستثمرين الأتراك على رغبتهم في إقامة استثمار طويل المدى وشراكة استراتيجية مع السودان لجعله مركزا لتوزيع الغاز والجازولين والقمح، موضحا أن هذه المشروعات، ستعمل لتوفير احتياجات السودان من هذه المشتقات، وتصدير الفائض منها للدول الأفريقية المجاورة، وذلك من خلال إقامة مصفاة للنفط في مدنية بورتسودان بولاية، وإنشاء مستودعات للغاز وصوامع للقمح.

وأضاف الوفد التركي أن المصفاة، ستمكن الولايات الشرقية للسودان من الحصول على حاجتها من الغاز و الجاز من مدينة بورتسودان مباشرة وذلك من خلال الاستفادة من المنطقة التجارية الحرة بمدينة بورتسودان الساحلية.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زار الخرطوم برفقة وفد وزاري كبير وعشرات من رجال الأعمال، وقع خلالها البلدان السودان وتركيا على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وأنشأ السودان وتركيا مجلس عالي المستوى تحت إشراف الرئيسين السوداني البشير والتركي أرودغان لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.