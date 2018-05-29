اليمن... الحكومة تعتزم تشغيل مطار الحديدة فور السيطرة عليه

أعلنت الحكومة اليمنية عزمها إعادة تشغيل مطار الحديدة الدولي فور استعادة السيطرة عليه من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك. وقال السكرتير الإعلامي لرئيس الحكومة اليمنية غمدان الشريف، في حديث تلفزيوني مساء الاثنين مع قناة العربية، بشأن المعارك في محافظة الحديدة غرب اليمن: "إن الحكومة ستعيد فتح مطار الحديدة الدولي وتشغله فور تحريره من مليشيا الحوثي".

يأتي ذلك في ظل تقدم القوات الحكومية في المعارك الدائرة مع مسلحي جماعة " أنصار الله " في مديرية الدريهمي، التي تبعد أقل من 20 كيلومتر من مطار الحديدة الخاضع لسيطرة "أنصار الله" منذ أكثر من 3 أعوام.

يذكر أن الملاحة الجوية في مطار الحديدة الدولي توقفت في 28 مارس/ آذار 2015، عقب قصف طيران التحالف العربي مدرجه ومنشآته.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.