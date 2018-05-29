بعد لقائه بالبشير... وزير خارجية السودان يتوجه لمصر والسعودية

يبدأ وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد جولة عربية، اليوم الثلاثاء، تشمل مصر والسعودية.

جاء ذلك عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الاثنين، بالقصر الرئاسي، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وهي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إلى القاهرة، منذ تعيينه في 15 مايو/ أيار الجاري، بديلا لإبراهيم غندور.

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وأشار الوزير السوداني إلى أنه "سيعقد لقاءات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسعودي عادل الجبير".

وأوضح أنه "أطلع البشير على التحركات التي يعتزم القيام بها في القاهرة والرياض".

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية)، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، والذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومؤخرا تزايدت المطالبات بسحب الجنود السودانيين من اليمن، يقابله تأكيد من مسؤوليين حكومين على استمرار مشاركة الجيش السوداني في الحرب هناك.