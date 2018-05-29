الجيش المصري يصدر البيان "23" للعملية "سيناء 2018"

أصدرت القوات المسلحة المصرية، بيانها رقم 23، المتعلق بنتائج العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، لبيان النجاحات التي حققها الجيش المصري خلال الفترة الماضية.

وحسب البيان، الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية أسفرت عن الآتي:

© Sputnik . Andrey Chapligin بالفيديو... القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 19 مسلحا في سيناء

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر، بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية.

— القضاء على 8 تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وسط وشمالي سيناء.

— القبض على 64 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

— ضبط كميات من الذخائر والملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وحاسوب محمول وكاميرا تصوير، وجراكن تحتوي على مواد متفجرة بوسط سيناء.

— ضبط وتدمير 20 سيارة و79 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

— قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة، زرعت على محاور التحرك المختلفة، لاستهداف القوات في مناطق العمليات.

— تدمير 80 وكرا عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة، وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري وضبط 11 كجم من المواد المخدرة وسط وشمالي سيناء.

— اكتشاف وتدمير عدد من مزارع النباتات المخدرة.

وأوضح البيان، أن عناصر القوات الخاصة البحرية واصلت أعمال التمشيط وتضييق الحصار على طول الساحل، لمنع العناصر الإرهابية من التسلل، كما قامت بتشديد إجراءات التأمين والحراسة.

وأضاف "استمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية لأهالي شمال ووسط سيناء وخاصة في شهر رمضان المعظم، تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والإحتياجات المعيشية".

وأكد بيان الجيش، على أنه في إطار جهود قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وعلى الاتجاه الإستراتيجي الغربي، تم اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال في المنطقة الصحراوية جنوب مطروح، عثر بداخله على 544 مسدسا 9 مم و3 بنادق آلية وقناصة، و3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر.

وتمكنت قوات حرس الحدود من القبض على 578 فردا في محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية، بالإضافة إلى القبض على 27 فردا يحملون جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الغربية.

وفي منطقة السلوم، تم ضبط بندقية قناصة بالإضافة إلى 15 خزنة و430 طلقة مختلفة الأعيرة، بخلاف ضبط 400 ألف قرص مخدر، و615 كجم لجوهر الحشيش المخدر، كما تمكنت عناصر حرس الحدود بمنطقة الواحات من ضبط سيارتين دفع رباعي بدون لوحات معدنية مخزنتين داخل الكثبان الرملية، وضبط 5 أجولة بداخلهم 225 ألف قرص مخدر.

ونجح عناصر حرس حدود الجيشين الثاني والثالث في ضبط سيارة بها 31 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 15.500 كجم بمنطقة القنطرة شرق، وضبط عربة بها 13 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 8 كجم، وضبط عربة نقل و بها 10 لفافات لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 13 كجم بالسويس.

وحسب البيان، فإنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات، استشهد مجندان وأصيب ضابط و3 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، فيما يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التأمين والتطهير على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بعزيمة وروح قتالية عالية.

واختتم البيان "يأتي ذلك استكمالا لمسيرة الشرف والتضحية خلال شهر رمضان المعظم وفي ذكرى العاشر من رمضان يواصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية".