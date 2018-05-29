وزير الطاقة الإماراتي قد يزور موسكو الجمعة

أفاد مصدر في وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية بأن وزير الطاقة الإماراتي قد يزور موسكو يوم الجمعة المقبل، ضمن الوفد الإماراتي الذي يعتزم إجراء زيارة عمل لموسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول ما إذا كان وزير الطاقة يعتزم زيارة موسكو يوم الجمعة ضمن الوفد الإماراتي للقاء الرئيس الروسي: "نعم، قد يقوم بذلك، في حال لم يتقرر قوام الوفد بعد".

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ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة من اللجنة الحكومية الروسية — الإماراتية المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والاقتصادي.