السفير العراقي لدى موسكو: العراق لم يقرر بعد شراء منظومات "إس-400"

أفاد سفير العراق لدى روسيا، حيدر منصور هادي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية لم تتخذ قراراً بعد حول شراء منظومات "اس-400" من روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال هادي لوكالة سبوتنيك: "حسب ما أعرف، الآن لا تجري لا مفاوضات رسمية، ولا غير رسمية حول توريدات "إس-400". إنها ليست مسـألة اهتمام أو عدم اهتمام العراق بالـ"إس-400".

وأشار السفير إلى أن العراق مشغول بنتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة. وأضاف: "لذلك في الوقت الحالي ليس لدينا إمكانية المشاركة في أي مفاوضات جادة".

وتمتلك روسيا أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، يستطيع رصد أهدافه وإسقاطها في مدى يتراوح بين 40 إلى 400 كم، وتنطلق صواريخه بسرعة 15 ضعف سرعة الصوت، وتريد كل من الصين والهند والسعودية وقطر وتركيا أن تحمي سماءها بتلك الصواريخ، بينما تنتظر دول أخرى الاستلام أو استكمال الاتفاقيات الخاصة بالتسليم.

وتستطيع صواريخ "إس — 400" إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، وضرب الطائرات قبل إقلاعها من متن حاملات الطائرات، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.